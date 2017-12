Trump, Reagan, Laffer y las bajadas de impuestos

Donald Trump, foto de Getty

El Senado de EEUU ha aprobado la reforma fiscal de Trump. Aún queda negociar con la Cámara de Representantes, el Congreso, pero parece que ya se ve el final de esta propuesta de uno de sus presidentes más polémicos.

Trump quiere lo mismo que hizo Reagan; apalancarse en la curva de Laffer; teoría del economista de ese nombre. Según este experto, la bajada de los tipos impositivos no siempre disminuiría los ingresos públicos. Si la situación es de exceso de "carga fiscal" al reducir esos tipos se incentiva la creación de riqueza vía aumento de los beneficios de las empresas, liquidez en manos del público y crecimiento del consumo.

Esa mayor riqueza hace que, aun con menores tipos impositivos, los ingresos públicos aumenten. Ocurrió con Reagan, lo hizo Aznar y lo quería hacer Rajoy, que no pudo por la crisis de la economía y porque la UE le obligó a controlar el déficit.

Los demócratas americanos afirman que habrá un déficit enorme y que la curva de Laffer no tendrá efecto dificultando el desarrollo de políticas sociales, de manera que aumentarán las diferencias en la población ya de por sí grandes por la crisis de las hipotecas subprime. Así que los economistas dentro de unos años podrán discutir si Laffer era o no aplicable en 2018-2020, porque en el crecimiento económico no sólo influyen los tipos impositivos.

Dado que Trump no ha tenido éxito en acabar con el Obamacare en materia de salud, es posible que su reforma fiscal y una cierta defensa de la producción nacional sean de las pocas políticas que aplique con cierto éxito. Su muro para impedir la inmigración del Sur no avanza mucho y las otras políticas al respecto, aunque aprobadas por el Supremo esta semana, siguen teniendo muchos jueces en contra.

En política internacional Putin le lleva clara ventaja en Oriente Medio y su pelea con el líder gordito de Corea del Norte, Kim Jong-un, está en tablas. Lo de Trump se ve que es el dinero, veremos si acierta.

