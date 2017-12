España y la corrupción institucionalizada como hábitat

Julio César era un aficionado a ser General, de momento era Cónsul de la Galia por designación del Senado. No sabía mucho de éstos manejos, así que decidió vender a los suyos la idea de repetir una jugada anterior, y con ello poner a todo el mundo dónde debería estar, según su propio criterio. A pesar que tenía unos medios asignados para cumplir su función, buscó la ayuda necesaria para aumentarlos y sacó a colación aquella vieja historia enraizada en Roma sobre el saqueo de la ciudad en manos de los Galos. Como buén aprendiz, se lo vendió a los Galos como un trámite necesario para solucionar algunas cosas, buenas y no tan buenas. Pero pronto comprendieron los Galos que se les había engañado, cuándo la primera regla de la guerra, es decir, procurar que muchos soldaditos de pacotilla se manchen las manos en el mismo crimen, se había realizado, lo que no concordaba con lo prometido, después de todo nada une más a un grupo de saqueadores que ser cómplices, y nada más beneficioso, puesto que son muchos los que no quieren de repente que se hable de ello. Todos sabemos cómo terminó la historia, cuándo los victimistas bajan la cabeza, pero como ultima voluntad exigen que no sea él, sino otro el que se lleve el premio. Tántas promesas rotas y engaños, y a la primera de cambio se ha visto por dónde circulaba ésta historia retorcida.