Si las empresas regresan a Cataluña por incentivos económicos el boicot se intensificará

Lo siento caballero, Cataluña no es una nación ni lo ha sido nunca, por tanto, corresponde a todos los españoles decidir si se indepedeniza una región, en este caso, Cataluña, de España.



En fin, no voy a ponerme de acuerdo con usted nunca, asi que no voy a perder más el tiempo.



Le invito a que se lea la Constitución y revise la historia de España, y no la version de los comecocos indepedentistas de TV3, La Vanguardia, las escuelas adoctrinadoras catalanes, etc., sino la verdadera historuia de España, Catalua nunca ha sido una nación, nunca es nunca.



Quede usted con Dios y que le vaya bien. No deseo seguir conversando con usted, ni conoce la historia ni se ha leído la CE.



Me voy al supermercado, necesito tiempo para revisar todos los productos, porque el que huela a catalán indepedentista no lo compraré...