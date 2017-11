Bitcoin Cash: el origen del hermano rebelde de Bitcoin

Bitcoin nació como un dinero descentralizado gestionado entre pares sin necesidad de utilizar intermediarios como bancos centrales o bancos comerciales. Pero en los últimos tres años se ha desencadenado una guerra civil entre dos posiciones enfrentadas dentro ecosistema Bitcoin.

Por una parte, los defensores de hacer cambios progresivos al protocolo Bitcoin para mejorar su escalabilidad y evitar tendencias que aumenten la centralización de la minería y, por otra parte, los defensores de un aumento drástico de los bloques de Bitcoin para resolver el colapso de la red. Estas dos posiciones enfrentadas han batallado con una infinidad de propuestas que van desde Bitcoin XT, Bitcoin Unlimited, Bitcoin Classic, Bitcoin ABC, SegWit, SegWit2x, UAHF, UASF para concluir con el nacimiento de Bitcoin Cash, el pasado 1 de agosto, con bloques de 8 MB frente a los bloques de 1MB de Bitcoin. Bitcoin Cash parece haber llegado para quedarse y es un tema de debate constante en el grupo de Telegram de Blockchain España.

Hoy charlamos con José Antonio Bravo, economista, asesor fiscal y contable, miembro fundador de la asociación AvalBit y amigo de Blockchain España, para que comparta con nosotros en detalle los orígenes de estas posiciones enfrentadas que nos han llevado hasta Bitcoin Cash y su encaje en el ecosistema Blockchain.

¿Cuáles fueron los factores que llevaron a la creación de Bitcoin Cash el 1 de agosto de 2017?

La bifurcación dura o hard fork de la cadena principal de Bitcoin -que lleva al nacimiento de Bitcoin Cash- es consecuencia de un debate que surgió en la comunidad Bitcoin para abordar desde diferentes posiciones posibles soluciones con el propósito de mejorar la escalabilidad de Bitcoin. En 2010, Satoshi Nakamoto había adoptado un tamaño de bloque de transacciones máximo de 1 MB como medida anti-spam, limitando el número de transacciones a aproximadamente 3 por segundo. En los últimos años, el número de transacciones en la red Bitcoin estaba próximo a la saturación, y el mempool (lugar donde se alojan las transacciones hasta que se introducen en un bloque de la cadena de forma distribuida) había comenzado a llenarse. Por tanto, la solución para que una transacción entrase en el siguiente bloque minado, era aumentar la comisión (fee en inglés). El fee se paga al minero que resuelve el bloque para incluir la transacción en la cadena. Las transacciones con mayor comisión entraban en el siguiente bloque que se creaba, y las que tenían fees bajas se quedaban en la mempool a la espera de que ésta se vaciara y pudieran entrar. Existía la posibilidad de que las fees aumentaran hasta encarecer los pagos en Bitcoin, sobre todo de importes pequeños. Así surgió un grupo dentro de Bitcoin que propugnaba que un aumento en el tamaño de los bloques aumentaría el número de transacciones sin perjudicar la seguridad de la red Bitcoin y la dotaría de la escalabilidad necesaria durante al menos un tiempo.

¿Quiénes hicieron esa primera propuesta para aumentar el tamaño de los bloques?

En diciembre de 2014, Mike Hearn y Gavin Andresen, en aquel entonces dos miembros destacados del núcleo central de desarrollo de Bitcoin, propusieron una implementación en Bitcoin (que fue incluida en el repositorio de Bitcoin como BIP101) para aumentar el tamaño de los bloques a 8 MB, propuesta que se conoce como Bitcoin XT. La consecuencia de esta implementación era el incremento de transacciones en cada bloque (aproximadamente 24 transacciones por segundo). Pero este incremento del tamaño de los bloques creó un debate en la comunidad que llegó a calificarse como 'guerra civil' en algunos medios de comunicación, y encontró la oposición de una parte del equipo de Bitcoin Core, los desarrolladores principales de Bitcoin, y de una parte importante de los mineros, sobre todo de los que estaban agrupados en grandes pools de China, que no veían la necesidad de aumentar el tamaño de los bloques y creían que no era lo suficientemente segura como para ser adoptada.

Para la adopción de esta propuesta se requería que un mínimo del 75% de los nodos marcara la aceptación del protocolo Bitcoin XT a principios de 2016, con el objeto de alcanzar un consenso lo más amplio posible. En agosto de 2015 cerca de 1.000 nodos habían marcado su aceptación del protocolo de los alrededor de 5.000 nodos activos. Pero este apoyo fue declinando, y en enero de 2016, solamente un 10% de los nodos marcaban esta implementación en sus bloques, por lo que al no llegar al mínimo consensuado fue rechazada. Como consecuencia de esta no implementación, Mike Hearn abandonó oficialmente Bitcoin describiendo sus razones en un artículo que tuvo bastante impacto mediático.

Esta misma idea de incrementar el tamaño de los bloques fue adoptada en la propuesta conocida como Bitcoin Classic, que fue presentada en febrero de 2016, y que pretendía el incremento del tamaño de los bloques a 2 MB. Esta propuesta obtuvo el apoyo de compañías importantes como Coinbase y Circle, así como de desarrolladores como Gavin Andresen (uno de los promotores de Bitcoin XT) y Jeff Garzik, además del evangelista mediático de Bitcoin Roger Ver. Durante unos meses de 2016, este proyecto fue marcado por cerca de 2.000 nodos, pero al igual que en el caso de XT, fue abandonado progresivamente, ya que no se observaba la posibilidad de alcanzar el necesario consenso para su implementación.

¿Bitcoin Unlimited forma parte de esta saga que le sigue a Bitcoin XT y Classic?

Así es, en enero de 2016, el desarrollador Andrew Stone comenzó a trabajar en una propuesta llamada Bitcoin Unlimited, en la que se proponía que los mineros ajustaran el tamaño del bloque, con un tamaño aceptable máximo de 16 MB. Esta propuesta fue nuevamente respaldada por Roger Ver y su pool minero bitcoin.com, así como por otros pools mineros como Antpool, pero no alcanzó la repercusión necesaria de la mayoría de mineros y nodos. Además, fue muy criticada por desarrolladores de Bitcoin Core por ser bastante insegura, como se demostró con algunos incidentes que ocurrieron en su testnet (red de pruebas) entre marzo y mayo de 2017.

¿Qué relevancia tiene SegWit, SegWit2x, Bitcoin ABC, UAHF, UASF en este contexto?

En diciembre de 2015, Peter Wuille presentó una propuesta conocida por el nombre de Segregated Witness (SegWit en su versión reducida) que aumenta el número de transacciones mediante la segregación de la firma de cada transacción. Según Wuille, éstas ocupan el 60% del tamaño de cada transacción y con su propuestas pasarían a integrarse en otra estructura conocida como bloque extendido, que se añade a la cadena de bloques posteriormente. Además, SegWit solucionaba un fallo en la maleabilidad de las transacciones y permitía adoptar aplicaciones en una segunda capa como Lightning Network y Atomic Swaps, que posibilitan realizar transacciones cuasi instantáneas y sin apenas fees entre usuarios. Esta propuesta, como no podía ser menos, no fue vista con buenos ojos por algunos de los anteriores proponentes del aumento del tamaño de bloques, actuando como figura destacada a la oposición el ya mencionado Roger Ver.

El 23 de mayo de 2017, la empresa Digital Currency Group anunció que 58 firmantes, entre los que se encontraban los principales pools de minería y las principales empresas del ecosistema Bitcoin, habían acordado la implementación de SegWit2x, una propuesta realizada por Sergio Demian Lerner que proponía, en resumen, adoptar SegWit cuando se alcanzara un acuerdo del 80% de los nodos, y al cabo de seis meses adoptar un aumento de los bloques de 1 a 2 MB en un hard fork, que era la propuesta de Bitcoin Classic, como compromiso entre los dos bandos enfrentados para conseguir progresar. Este acuerdo se conoce como New York Agreement (NYA).

Entre tanto, Amaury Séchet, uno de los desarrolladores implicado en la creación de Bitcoin Unlimited, presentó una propuesta UAHF (User Activated Hard Fork o bifurcación fuerte activada por el usuario) llamada Bitcoin ABC (Adjustable Blocksize Cap o límite de tamaño de bloque ajustable), en la que abogaba, al igual que Bitcoin XT, por el incremento del tamaño de bloque a 8 MB con vistas a un aumento posterior al cabo de los años hasta 16 MB, que era el límite propuesto por los desarrolladores de Bitcoin Unlimited. A su vez, Bitcoin ABC rechazaba adoptar SegWit porque consideraba que iba contra el espíritu del whitepaper de Satoshi Nakamoto, ya que la segregación de las firmas de las transacciones hacía que la información completa de las transacciones no apareciera en los bloques, y existía el riesgo de que los canales de pago introducidos por la capa de Lightning Network acabaran en manos de unos pocos intervinientes.

La propuesta de una bifurcación fuerte chocaba frontalmente con la propuesta para implementar SegWit, que al requerir en principio la aprobación del 95% de nodos cambió su implantación por una UASF (User Activated Soft Fork o bifurcación suave activada por el usuario), es decir, que para su activación no requería que los pools mineros apoyaran la propuesta, sino que los nodos apoyasen el cambio, mientras que el hard fork creaba una división de la cadena de bloques, de manera que aquellos mineros que la adoptaban creaban una cadena que se separaba de la principal. La propuesta fue adoptada por el mayor pool de minería, Bitmain, y respaldada públicamente por Roger Ver y su grupo empresarial, que incluye un medio de comunicación (Bitcoin.com), un pool minero y una wallet, todos con el mismo nombre.

El 1 de agosto se adoptó SegWit por una mayoría de mineros tal como se había acordado en el New York Agreement, y 24 horas después se produjo el hard fork que dio lugar a Bitcoin Cash por una parte del ecosistema que defendía el UAHF en que se distribuyeron los tokens de Bitcoin Cash a todos aquellos poseedores de Bitcoins de forma proporcional. Esta es la primera bifurcación que se ha producido en la cadena de Bitcoin desde su bloque Génesis o inicial en 2009.

¿Quiénes son los principales promotores de Bitcoin Cash?

Los promotores de Bitcoin Cash pertenecen a grupos que inicialmente estaban por la labor de aumentar el tamaño de los bloques de Bitcoin y habían apoyado otros forks de Bitcoin, como los mencionados Bitcoin XT, Bitcoin Classic y Bitcoin Unlimited. Entre ellos destacan tres personajes que por su importancia pasamos a mencionar.

El primero, que ya ha sido mencionado con anterioridad, es Roger Ver, conocido por el apodo de "Bitcoin Jesus" por su vehemencia activista en Bitcoin. Joven emprendedor exitoso y militante activo del libertarianismo, fue condenado en 2002 a 10 meses de prisión por vender sin los permisos oportunos material considerado como explosivo (unos artículos de pirotecnia utilizados para espantar pájaros de las cosechas) en

eBay, y en 2006 cambió su residencia a Japón, y en 2014 renunció a la ciudadanía estadounidense y se convirtió en ciudadano de Saint Kitts and Nevis, un estado del Caribe conocido por ser un paraíso fiscal. Comenzó invirtiendo en Bitinstant, y posteriormente ha invertido en Ripple (tanto en la empresa como cantidades importantes en el token XRP), Kraken y Blockchain.info, entre otras empresas del ecosistema. Una de sus inversiones más polémicas fue en el exchange Mt. Gox, donde perdió una cantidad considerable tras ser hackeada. Es uno de los cinco fundadores de la Bitcoin Foundation. Desde 2015 se ha implicado en la defensa del aumento del tamaño de bloques, hasta tal punto que apoyó desde su grupo de empresas bitcoin.com la bifurcación dura de Bitcoin Cash, y a la adopción de SegWit2x.

El segundo de los promotores de Bitcoin Cash es Jihan Wu, CEO de Bitmain, el principal fabricante de equipos de minería Bitcoin ASIC y cofundador del pool de minería Antpool, uno de los que poseen mayor hashrate (tasa de minado). Wu apoyó en su momento la propuesta de Bitcoin Unlimited y tras su rechazo, pasó a apoyar la propuesta de Séchet para realizar una bifurcación fuerte en la cadena de Bitcoin. Podríamos especular que un aumento de tamaño de bloque podría favorecer todavía más su posición predominante en Bitcoin, tanto en fabricación de equipos como en minado.

El tercer promotor, y no menos controvertido que los anteriores, es Craig Wright, un desarrollador australiano que en mayo de 2016 se autoproclamó como la persona detrás del pseudónimo Satoshi Nakamoto, tras una investigación periodística que lo señalaba como tal en diciembre del año anterior. Para demostrar que era Satoshi Nakamoto, verificó un mensaje con la clave privada del bloque Génesis y del bloque número 9, y Jon Matonis, presidente de la Bitcoin Foundation ratificó que era quien decía. Incluso el antiguo lead developer de Bitcoin Gavin Andresen aseveró que era Satoshi Nakamoto. Pero el desarrollador Jeff Garzik dijo que esa prueba no demostraba su identidad, y otros investigadores como Dan Kaminsky llegaron a la conclusión de que esa prueba no era más que la utilización de una vieja firma de una transacción de 2009 llevada a cabo por Satoshi. Wright no pudo dar más pruebas, hecho que dañó gravemente su reputación hasta la actualidad .

Entre los tres han aprovechado el fracaso de SegWit2x para potenciar el uso de Bitcoin Cash en aquellas partes de la comunidad que quieren un aumento del tamaño de bloques.

¿Qué parte de la economía Bitcoin apoya el desarrollo de Bitcoin Cash?

El abandono por parte de la mayoría de firmantes del NYA en la parte que suponía el aumento del tamaño de los bloques ha provocado que algunos de los defensores de este aumento -muchos de ellos partidarios de las tres propuestas anteriores del mismo tenor-, pasen a apoyar el desarrollo de Bitcoin Cash. Entre ellos los desarrolladores de estos proyectos, que han convergido con el proyecto Bitcoin ABC. También algunas empresas del ecosistema, como Bitstamp o Coinbase, han abierto sus puertas a la adopción de Bitcoin Cash. Estos apoyos hacen que se le pueda aventurar una vida bastante larga a esta bifurcación, ya que tanto las empresas que lo apoyan activamente como las que lo han adoptado como criptomoneda le dan una cobertura inicial que seguramente le facilitará su progreso y desarrollo.

¿Cuál ha sido la estrategia de Bitcoin Cash en relación a Bitcoin Core y SegWit2x?

La estrategia de Bitcoin Cash ha sido bastante agresiva desde su inicio, y la respuesta que ha recibido por parte de algunos de sus detractores ha tenido la misma intensidad. Los partidarios de Bitcoin Cash, a partir del abandono temporal del aumento a 2 MB de los bloques por parte de la cadena principal de Bitcoin en octubre y de la no realización del hard fork previsto para implementar SegWitx2 por parte de sus proponentes, han pasado a atribuirse el espíritu primigenio de Satoshi Nakamoto, y a declararse el único Bitcoin verdadero. El uso de "Bitcoin" en su nombre ha abierto heridas profundas en muchos partidarios del desarrollo original, que han pasado a denominarlo BCash para distinguirlo de Bitcoin. Y a su vez los partidarios de Bitcoin Cash han llamado a la cadena original SegWit Core, acusando a sus partidarios poco menos que de herejía.

Desde la bifurcación, la mempool de Bitcoin ha venido saturándose y los fees han aumentado de forma considerable, llegando a alcanzar más de 20 dólares por transacción. Los partidarios de la cadena original de Bitcoin han achacado estos fenómenos a ataques de spam por parte de algunos de los grandes tenedores de Bitcoin partidarios de Bitcoin Cash. Tras la no adopción de SegWit2x, el precio de Bitcoin Cash sufrió el fenómeno conocido en trading como pump and dump (un aumento vertical del precio que posteriormente cae por ser insostenible) que algunas fuentes achacan a grandes ventas de BTC a cambio de BCH (las siglas de Bitcoin Cash) con el objeto de que se produjera FUD (siglas de Fear, Uncertainty and Doubt - miedo, incertidumbre y dudas) que inclinara la balanza del precio de la primera a la segunda y produjera un cambio de los mineros hacia la segunda. Sin embargo, en la actualidad podemos considerar que tanto Bitcoin como Bitcoin Cash son dos criptomonedas que tienen su propia existencia, cotizando en la actualidad con una proporción de 0,15 BTC por cada BCH.

José Antonio Bravo, economista, miembro fundador de AvalBit y Nodo amigo de BlockchainEspana.com.

Alex Preukschat es autor coordinador del libro 'Blockchain: La revolución industrial de Internet' publicado por Ediciones Gestión 2000 (Grupo Planeta) ya disponible a la venta en Amazon.es y en la Casa del Libro, cuyas novedades se pueden seguir en @LibroBlockchain y LibroBlockchain.com, la novela gráfica 'Bitcoin: la caza de Satoshi Nakamoto' @BitcoinComic y como Nodo Coordinador de BlockchainEspana.com @BlockchainES.

Edición por Iñigo Molero @Imolman

