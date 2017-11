La medicina 2.0 y sus 4 "P"s

La tecnología permite a cada paciente acceder a segundas opiniones

Pocos sectores pueden presumir de ser comparables en su vertiginosa evolución al de las telecomunicaciones, pero uno de ellos, sin duda, es la medicina. Prácticamente se ha reinventado en las últimas décadas, y además lo ha hecho en todos sus ámbitos.

Es evidente que le debe mucho a la aplicación de las nuevas tecnologías y que hoy, más que nunca, exige a sus profesionales una permanente actualización de conocimientos y habilidades. El cómo será la medicina del mañana abre muchas incógnitas y acelera muchos debates. Sin embargo, los especialistas señalan algunas nuevas y determinantes características en las medicina 2.0. Las podemos resumir como las 4 "P"s.

La primera es que será predictiva. Durante siglos la medicina ha sido, ante todo, reactiva: juzgaba unos síntomas y desarrollaba un tratamiento. Hoy en día en esta dinámica se ha alcanzado un punto muy alto. Sin embargo, cada vez más, se pone el énfasis en prevenir sin esperar a tener que curar. Es indudable que el descubrimiento del mapa genético abre enormes posibilidades médicas que han redireccionado importantes inversiones hacia el diagnóstico temprano.

En segundo lugar, proactiva. La iniciativa que hasta ahora ha estado casi en exclusiva en manos de los pacientes, pasa a ser compartida por los médicos. Ya es frecuente encontrar modernas instituciones médicas que proponen a sus pacientes y clientes, tratamientos preventivos, chequeos, incluso intervenciones sin esperar a que éste identifique la necesidad. Iniciativas que abarcan todas las especialidades, desde la estética a la óptica, pasando por la traumatología. Algo que nos recuerda a las propuestas de nuevas actualizaciones y aplicaciones que periódicamente nos sugieren nuestros dispositivos digitales

Personalizada. Si el paso de la consideración de paciente a cliente es ya evidente en el ámbito médico, el que va de cliente a persona con nombre y apellidos es imparable. Los avances genéticos lo permiten y las modernas técnicas de CRM y Big Data lo agilizan y acercan a todos. Un prestigioso médico amigo mío, con cientos de operaciones a sus espaldas, me explicaba que "no hay dos pacientes, ni dos operaciones iguales"; bien, este es el momento de aprender a sacar partido de ello. No está lejos el día en que al "médico de cabecera" (de cama), le sustituya el "médico personal" (coach), guiado por criterios de "calidad de vida".

Y, por último, permanente. La idea de "voy al médico" se sustituirá por la de "el médico viene a mí". Un médico "virtual" la mayor parte de las veces, pero eso sí, en tiempo real y a cualquier hora del día o de la noche. Las largas esperas para conocer un diagnóstico serán parte del pasado, incluso el especialista que consultemos puede estar en el otro extremo del mundo. La tecnología hace hoy posible que cada doctor tenga millones de potenciales pacientes y cada paciente pueda acceder a miles de segundas opiniones.

Es un nuevo escenario, en el que cada día surgen avances. Innovaciones de las que aún no se conocen todas sus enormes posibilidades, desde la robótica a la clonación de órganos, pasando por las teleoperaciones. Cambiarán nuestras vidas y el modo de interpretar el concepto de salud. Sin embargo, las 4 "P"s de la medicina seguirán ahí, con nosotros, durante mucho tiempo. De hecho, han llegado para quedarse.

