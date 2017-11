Del Social Selling al Employer Branding: así deberá comunicar su empresa en 2018

La era digital impone cambios de conceptos en la comunicación

Imagen: Dreamstime.

Cada año se hace más necesario para la supervivencia de las empresas no olvidarse de la comunicación. En un mundo globalizado y en plena era digital, la comunicación va mucho más allá de tener presencia en redes sociales o enviar puntualmente newsletters a los clientes o incluso hacer campañas de publicidad. La comunicación de las empresas hoy en día tiene que abarcar muchos aspectos del día a día de las personas, tantos como lugares donde se encuentre su público potencial y su público actual.

Para empezar, la figura del CEO Digital y del Dircom Digital se debe imponer definitivamente por el bien de la reputación de la marca y del negocio. Ya sea una empresa grande o un negocio pequeño, la reputación de la marca es territorio digital. Tal y como señalan desde Prensa y Comunicación ésta será la primera gran tendencia en 2018, toda estrategia deberá pasar primero por el canal online y por lo tanto se debe destinar presupuesto y estrategia a este canal: Branding, reputación, influencers, líderes de opinión, estrategias de contenido online, situación de crisis etc.

Herramientas

Durante los últimos años se ha producido un fenómeno de democratización de herramientas tanto de marketing como de comunicación. Ya no hay excusa para no contar con una plataforma profesional. Tanto para la gestión de la reputación, la presencia en blogs, la monitorización de la marca, el sentimiento, el contacto a través de email marketing, la interacción, la gestión del posicionamiento en Internet y un largo etcétera.

La oferta en el mercado es muy amplia y en la mayoría de las ocasiones tiende a intoxicar y a confundir a los CEOs tanto de grandes como de pequeñas empresas, es por ello que se requiere de una formación avanzada en marketing y comunicación. Una formación necesaria para saber las necesidades de cada negocio y la elección de la mejor herramienta para implementarlo.

Un kit básico que toda empresa debería tener sería: un CRM con capacidad para hacer email marketing, un programa de publicación y monitorización de redes sociales, Google Analytics, Blog. Todas estas herramientas se pueden encontrar en el mercado desde cero euros y en adelante por lo que no hay excusa. Obviamente a medida que se quiera profesionalizar este departamento existen plataformas que cubren todas estas necesidades y que suponen miles de euros al mes de inversión, obviamente retornables.

La primera obsesión para 2018 será el retorno de cada céntimo invertido como mínimo en leads cualificados así como su conservación y movimiento a través del proceso de venta (lead nurturing).

Nuevos conceptos

2018 se caracterizará especialmente por la consolidación de nuevos conceptos que vienen pujando con fuerza en el último año. Hablamos de términos como el Employer Branding, Social Selling, Buyer Persona. Conceptos que vienen a romper con la idea tradicional de comunicación empresarial donde una sola persona se encarga de conseguir visibilidad.

El Employer Branding es un concepto que viene de los años 60 así que no es nuevo pero con el auge de las redes sociales, especialmente Linkedin y Twitter ha cobrado protagonismo y será capital en 2018. Se trata de la fidelización del talento dentro de la empresa. Es la imagen que la empresa proyecta sobre sus empleados, no sólo sobre sus clientes. La imagen que por lo tanto van a percibir los futuros candidatos. Todos hemos oído hablar de 'El mejor lugar para trabajar'. En esto consiste el Employer Branding. Porque no hay mejor embajador de una marca que sus propios empleados.

En este sentido los empleados serán la voz de la empresa y que estos hablen bien en sus círculos, en redes sociales, en canales profesionales será positivo para la reputación y la comunicación de la empresa. Por ello hay que involucrar a toda la empresa.

Las empresas deben promover el uso de las redes sociales en la línea del Employer Branding. Hasta ahora se hacía justo lo contrario: limitar el acceso. Hay que promover la identidad online.

Social Selling, sin duda toda una revolución ya en 2017 pero que el año próximo terminará asentándose entre las empresas que quieran crecer en nuevos canales. Se trata del aprovechamiento de las redes sociales para ampliar negocios. En plena era digital pasamos horas conectados a Internet y de esas horas muchas las destinamos a las redes sociales.

El Social Selling no es vender a través de las redes sociales sino buscar nuevas oportunidades, información de clientes o potenciales clientes, adquisición de leads altamente cualificados, fidelizar contactos, recabar información valiosísima para el negocio Es una nueva forma de investigar, conectar y comunicar con las oportunidades de negocio.

Buyer Persona. La era digital ha logrado conectar dos ramas que antes estaban diferenciadas: la comunicación y el marketing. Este concepto de buyer persona viene del mundo del marketing y se refiere al público objetivo de la marca analizando sus 'dolores' y necesidades más específicas. Datos más personales como las aficiones, lo que le hace feliz, sus metas, la conducta online (redes sociales que usa, si compra online etc), sus necesidades profesionales (retos, influencias), y su tipo de relación con cada empresa.

El Buyer Persona es un perfil mucho más profundo y personalizado enfocado al público objetivo de una compañía. Es necesario profundizar tanto porque hoy en día la era digital nos permite hiper segmentar cada público. Es necesario acotar cada vez más esta segmentación para desarrollar una estrategia de comunicación y marketing eficaz. Conociendo estas necesidades del cliente ideal lograremos identificar la motivación que le hace buscar a la marca en los diferentes canales disponibles: internet, prensa, redes sociales, foros, blogs etc..

Responsable y social

Los nuevos consumidores cada vez toman sus decisiones de compra llevados por una mayor conciencia por las causas sociales. Es por ello que las marcas cada vez se vuelven no sólo más solidarias sino más responsables con temas como el medioambiente, los residuos, fabricación etc. Desde el compliance, la responsabilidad, la acción social ya forman parte del ADN de las marcas porque ya está determinando el engagement y la decisión de compra del consumidor. Estos temas no sólo se comunican, sino que empiezan desde dentro de las empresas con los propios empleados.

Comunicación interna

2018 seguirá siendo un año de incremento en los presupuestos en los departamentos y acciones de comunicación interna. Esto es así porque entre otras cosas se debe formar y fomentar las nuevas tendencias aquí mencionadas como el Employer Branding, acciones RSC, el social selling etc.

Una vez superada la crisis económica que obligó a las empresas a recortar presupuestos de departamentos de comunicación, en 2018 se empezará a reforzar esta área. Se verá mayor fomento del emprendimiento de los empleados dentro de la empresa y se apostará por iniciativas de gamificación interna para promover el talento dentro de la propia empresa.

En 2018 veremos como las estrategias de marketing y de comunicación se darán la mano. Acciones necesarias ya que la sociedad y el consumidor de hoy interactúa por igual en todos los canales. La demanda de los contenidos seguirá en aumento adaptados a todos los formatos. El video seguirá creciendo pero también los contenidos escritos en formato de guías, libros, consejos o testimonios. Las acciones con influencers seguirán marcando el paso en consumo. Sus reseñas, opiniones y recomendaciones seguirán siendo armas poderosísimas para las marcas.

Estamos ante la aparición de un nuevo enfoque del marketing experiencial orientado al consumidor 4.0. El concepto de marketing experiencial no es nuevo, sin embargo combinar estas acciones llevándolas de la mano con la comunicación sí. Conseguir unificar la estrategia y presencia en todos los canales a la vez.

El consumidor 4.0 ya no quiere sólo saber de las marcas, sino que quiere y necesita experimentarlas, vivirlas. Interactuar con ellas y obtener una experiencia gratificante e interactiva con ellas. Para ello las marcas deben saber combinar todos los elementos que existen ahora mismo. Conocer al cliente implica el uso del big data, el uso de acciones de remarketing para crear contenido adaptado a cada buyer persona y ofrecerlo en el momento ideal y oportuno. Saber estar tanto en la prensa como en una noticia como en un email resolviendo una necesidad muy concreta. En definitiva, se trata de seguir seduciendo a un cliente ideal cada vez más exigente y selectivo.

PUBLICIDAD