Purgas y caos en la Justicia Tributaria

Los Tribunales Económico Administrativos son unos órganos administrativos que resuelven las reclamaciones de los contribuyentes contra la Administración Tributaria. En la medida en que son una primera instancia, que en muchas ocasiones da la razón al contribuyente, son un elemento clave para garantizar sus derechos.

Por otra parte, aunque no lo parezca, estos tribunales son también un elemento fundamental para la lucha contra el fraude. De nada sirve liquidar, es decir, exigir impuestos no ingresados a los contribuyentes incumplidores, si las reclamaciones no se resuelven en el plazo de cuatro años, y por lo tanto hay prescripción y todo lo que se ha hecho no sirve para nada. Por esa razón, mi grupo, Ciudadanos, promovió un plan especial de refuerzo de los Tribunales ante el riesgo evidente de colapso.

Como he relatado en estas mismas páginas, había y hay un enorme atasco en los Tribunales Económico Administrativos, que no solo perjudica los legítimos derechos de los contribuyentes, que no ven resueltas sus reclamaciones en plazo, sino que también perjudica notablemente a la Hacienda Pública, que al final somos todos. Todos los años perdemos importes enormes, tanto en intereses de demora que no se pueden cobrar, al haber pasado más de un año, como en coste de reembolso de avales a los contribuyentes. Todo eso sin contar con los intereses de demora adicionales a devolver cuando se han cobrado indebidamente.

Efectivamente, al final el Gobierno del PP nos hizo caso e implantó un plan de refuerzo. Sin embargo, siguiendo las leyes de Murphy del Gobierno de Rajoy, toda situación es susceptible de que este Gobierno la empeore. Si hay un sitio crítico en los Tribunales, es el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). Este Tribunal, por una parte, resuelve las reclamaciones contra las actuaciones de los órganos centrales, singularmente la Delegación Especial de Grandes Contribuyentes. Esto quiere decir que el TEAC resuelve la práctica totalidad de las reclamaciones contra las muy grandes empresas, aquellas que facturan más de cien millones de euros al año. Por otra parte, también resuelve definitivamente en vía administrativa todas las reclamaciones de cuantía superior a 150.000 euros.

Más importante incluso que todo esto es que el TEAC fija doctrina vinculante para toda la Administración Tributaria. Esto no sólo lo hace en el ámbito de los tributos gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades e Impuestos Especiales, sino también en el ámbito de los cedidos a las Comunidades Autónomas, como Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones. El pasado 28 de julio, el Gobierno del PP decidió extinguir la totalidad de las doce vocalías del TEAC. Esto supuso la destitución de todos los vocales de este órgano.

Como se puede observar en la propia página oficial del Ministerio de Hacienda, a día de hoy siguen pendientes de nombramiento la totalidad de los vocales. Como en el TEAC votan en pleno y salas el presidente, los vocales y el secretario general, esto supuso que en todas las Salas y Plenos decidiesen y votasen vocales "en funciones".

El pasado lunes pregunté por escrito al Gobierno y directamente en Comisión, al secretario de Estado de Hacienda, que compareció en el Congreso, si esto no era una purga, si había motivos ideológicos o políticos, en fin, si había alguna razón confesable para esta destitución masiva.

La respuesta del secretario de Estado de Hacienda fue que la situación en el TEAC era de absoluta normalidad, y que lo que se pretendía con el cambio de nombre de las vocalías era "dotar de mayor visibilidad la función de cada una de las vocalías del TEAC". Vamos, que todo era un simple cambio de nombre. Lo que no se entendía, y eso le pregunté sin obtener respuesta en mi réplica, era por qué no se había producido, a continuación, la designación de cada vocal a su vocalía, en lugar de una purga masiva, que solo podía llevar, tarde o pronto, al caos o a efectos sumamente negativos para todos.

Esto resultaría grave en cualquier órgano administrativo, pero, en mi opinión, resulta absolutamente intolerable en un órgano encargado de fijar doctrina administrativa, que, además tiene garantizada legalmente independencia funcional. Es muy complicado que una persona cesada y pendiente desde el verano de un nuevo nombramiento pueda mantener un mínimo de independencia decidiendo sobre resoluciones millonarias. Si no ha sucedido nada irreparable, es simplemente por la enorme entrega y profesionalidad de los funcionarios, muchos de ellos inspectores de Hacienda, que trabajan en los Tribunales Económico Administrativos.

Probablemente, como toda la Administración Tributaria, el TEAC también necesite mejoras y reformas. Sin embargo, a base de ocurrencias y purgas no se va a ninguna parte. O mejor dicho, todos podemos acabar pagando las consecuencias. Hay sentencias del Tribunal Supremo, como la muy reciente de 16 de junio de 2017, que exigen un nombramiento válido del funcionario de la Administración Tributaria para que pueda ejercer sus funciones.

Es necesario que el Consejo de Ministros, que es quién nombra a los vocales del TEAC, ratifique los nombramientos de todos los vocales que cesó, por vía oblicua, este verano. A partir de ahí, este Gobierno debería plantearse qué quiere hacer con la Justicia Tributaria. Es una tarea pendiente, que exige negociación e ideas claras, no purgas y confusión. Para eso, para resolver los problemas de los ciudadanos, tendrá nuestro apoyo. Si por el contrario este Gobierno lo que pretende es realizar purgas, creo que una vez más se quedará solo.

