Lo que separa al País Vasco en 2001 de Cataluña en 2017

Más fácil: es un asunto económico, los vascos exportaban y los catalanes venden solo en España porque fuera no son competitivos ni en precio ni en calidad; los catalanes han intentado arrancarle a Rajoy el Concierto Vasco sacando gente con esteladas a la calle, Rajoy no ha cedido y ahora dicen que ha sido una ficción, lo que ha sido es un órdago fallido, pero sus 40 millones de clientes al otro lado de la frontera fallida no se lo perdonan y vamos a ver mucho paro en Cat; no puedes ni siquiera amagar con poner una frontera entre tus 40 millones de clientes y tu fábrica, porque te va a estallar en la cara.