Una recuperación llena de incertidumbre

Las causas locales de la siguiente fase de la Gran Crisis Sistémica están bien detalladas. Pero no se puede compartir el impacto económico ni los tiempos.



La cosa se hunde en 2020, y será a finales de 2019 cuando se vea claramente el abismo. Pero no antes. Y no habrá estallido de burbujas ni nada parecido. Si algo tiene el estallido de una burbuja es que no se ve venir. Hace falta complacencia. Aquí quien más, quién menos tiene la mosca detrás de la oreja, y así nohay quién la haga estallar para forrarse. ¿Entonces qué es lo que va a haber? Pues un desinflado controlado.



De hecho ya ha empezado. En otro periódico se dice que Trump abandona el liderazgo en el comercio mundial. Gran Bretaña prefiere ir por libre con el Brexit. Japón va a cambiar su Constitución para poder ser belicista.



Existe el temor a que estalle la burbuja de deuda. ¿Qué deuda? Todos los países importantes del mundo están endeudados hasta las cejas. De hecho China crece únicamente gracias al endeudamiento. En derecho, si todas las partes están endeudadas recíprocamente se produce la compensación automática de las deudas. Por eso China se endeuda a marchas forzadas.



Cuestión diferente es el descrédito del dinero fiat. Pero esa es otra historia. Esa es para contarla cerca de 2025.



Como aún estamos en 2017 conviene decir que 2018 no va a ser un mal año. De hecho posiblemente sea el último año bueno de la Historia de la Humanidad. Así que el petróleo no va a volver a 80 dólares. Eso lo hará en 2019. ¿Por qué? Porque antes se pondrá a toda máquina el shale gas de EEUU. Allí lo que prima es el beneficio a cortísimo plazo. Además los árabes saben que no se puede matar a la gallina de los huevos de oro. Pero están perdiendo la guerra en Yemen, y todo gracias a un Irán cada vez más fuerte en la región, ya ha echado de Líbano a los partidarios de los árabes y está derrotando al Daesh. Y EEUU América First, está en franca retirada, dejando a sus aliados en la estacada. En un mundo en el que van a usarse armas nucleares, es mejor pasar desapercibido y vivir para contarlo. Al fin y al cabo, el invierno nuclear acaba con el calentamiento global de un plumazo.



No obstante, precisamente la erosión del valor de la deuda de los países civilizados, obliga a subir el precio del petróleo. Si el crecimiento exponencial de la deuda de EEUU no para, y no lo va a hacer, como está denominada en dólares, para los árabes compradores de deuda USA es una ruina, que sólo se puede compensar con una subida del precio del petróleo. Esa es la madre del cordero. El petróleo va a subir para compensar la pérdida de valor del dólar fiat.



Este proceso no es de hoy para mañana. Requiere tiempo, ya amagó en 2008 pero a partir de 2020 será brutal.



Los españolitos, rojetes de vocación, pedigüeños, trileros y vagos, siempre anhelaron el paraíso comunista. O sea ser esclavos. Pues su deseo se va a cumplir a partir de 2020, no antes. Ad nauseam.