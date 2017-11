Sin cantera en Cuerpos Superiores del Estado

¿Quieren mejorar la cantera de cuerpos superiores? Fácil, ingresen de una vez por todas en el siglo XXI y abandonen métodos de selección de personal del siglo XVIII. El que exista siquiera un funcionario de los cuerpos superiores que no reclame el fin de las oposiciones nos explica el motivo por el que la administración española es un conjunto de despropósitos. ¿Qué queremos como funcionario superior en la administración española? ¿Un niñato que ha terminado la universidad y se ha encerrado 5 años como una marmota a estudiar cosas que no sirven para nada? ¿O empresarios de éxito y trabajadores muy cualificados? Porque ambas cosas no son compatibles.



La selección en la función pública española ha de cambiar radicalmente y adaptarse a lo que hace el resto de países del mundo y el resto de empresas. No interesa un papagayo que se ha estudiado un temario y lo vomita como nadie ante un tribunal. Interesan aptitudes. Interesa lo que se va a aportar a la administración y el servicio que se prestaría al ciudadano, el auténtico jefe de la administración puesto que él, con los impuestos que se le roban, es el que paga el tinglado.



La administración pública española es tal cúmulo de desastres que yo puedo haber creado varias empresas, dado trabajo a miles de personas, ... y no podría trabajar en ella porque no he aprobado una oposición. Y sin embargo una ameba encerrada en su habitación que no conoce nada sobre los trabajadores, la economía, el funcionamiento del mundo real trabajaría porque desperdició varios años de su vida estudiando cosas que no sirven absolutamente para nada y que jamás aplicará. Y esa ameba que no sabe nada es la que va a dirigir, controlar y explotar a los ciudadanos honrados que trabajan y crean riqueza.



Además no olvidemos el inmenso coste humano de las oposiciones. El que aprueba simplemente habrá desperdiciado varios años de su vida en un conocimiento que no le servirá para nada, pero trabajará. Pero ¿y el que no aprueba? ¿Cómo compite con los miles de jóvenes que durante ese tiempo han hecho cosas útiles como adquirir experiencia? ¿Y cuál es el coste en el PIB español de tener miles de personas sin producir?



Se parte del principio de que la oposición es el método más justo e imparcial. Pero no es ni una cosa ni la otra. No es justo porque destroza la vida de miles de personas; selecciona a las personas menos indicadas para el contribuyente, aquél que ha de servir. Pero es que tampoco es imparcial. Todos sabemos que los exámenes se filtran. Es un hecho. Todos sabemos que las bases de los exámenes se cambian días antes para favorecer a un grupo frente a otro.



Así que seamos justos, imparciales y seleccionemos de verdad, a los mejores, y no a los que tienen suerte en un examen o tienen contactos que les filtran los exámenes. Existen muchísimas empresas especializadas en la selección de personal. Usémoslas. Tengamos a los mejores con métodos de selección más eficientes, que no destrocen la vida de nadie, que sean justos con el contribuyente proporcionando a los mejores. Y reformemos también la segunda parte. Todos somos muy buenos, pero ... ¿qué pasa cuando dejamos de serlos? Acabemos con la inamovilidad funcionarial. Salvo en jueces no tiene ningún sentido. Transformemos a los funcionarios en trabajadores que se rijan por el estatuto de los trabajadores. Que puedan ser despedidos y sancionados. Es de justicia para los contribuyentes.



Esa es la reforma que necesita España. Esa es la cantera que necesitan los cuerpos superiores: la formada por todos los españoles con estudios superiores y no la formada por amebas que se tiran años en un cuarto.