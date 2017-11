Montesquieu no ha muerto

Esto mismo creía yo, pero esta mañana he leído un artículo de E. Punset que piensa todo lo contrario. Al parecer , según E.P, en España hicimos una tradición incompleta y condescendiente con el régimen anterior, que aún no ha madurado y no ha conseguido la separación plena de poderes...



A mi me parece que los acontecimientos que estamos viviendo demuestran mas bien todo lo contrario. Pero, en fin; tal vez desde Barcelona no se vean las cosas igual y se confíe que en que la separación anhelada venga de mano de "los tiones de la vara"