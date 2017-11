El CIS coloca la crisis catalana en su punto exacto

LA CONSPIRACION DE LA BURGUESIA CATALANA:



El nacionalismo es una ideología perversa, causante de múltiples guerras y de crímenes contra la humanidad. Es el enemigo nª 1 de Europa, y de España. El nacionalismo catalán solo tiene un objetivo la destrucción de la sociedad española, la destrucción de las conquistas que los ciudadanos hemos alcanzado. Su argumentación se basa en el sentimiento y en la falsedad. Toda su argumentación se basa en la falsedad su único fin es la destrucción de España, para formar el país catalán (Cataluña, Aragón, valencia, Baleares, el sur de Francia, sus territorios de Italia..). O vence el nacionalismo (el fanatismo, la intolerancia, el extremismo,...)lo que supone la destrucción de España, o vence el Estado Español, ley, la democracia, la justicia, la convivencia,...El nacionalismo catalán ha declarado la guerra al Estado español, utilizaran cualquier método, cualquier argumento para vencer y para destruir el Estado español, la convivencia, la paz, la democracia



La ley y el imperio de la ley, es la base de las sociedades avanzadas.El nacionalismo independentista Catalan no solo ha inflingido la ley española,la ley catalana sino que ha infringido las sentencias de los tribunales.Su accion es mucho mas grave y tendra bastante mas consecuencia que el Golpe de Estado del 23 de febrero.La gestion politica del nacionalismo no solo ha creado alarma social, desasosiego, inquietud y miedo, sino que ha tenido consecuencias economicas, sociales y politicas. Han ido mucho mas lejos que Lluis Companyg. La justicia debe de actuar con todo el peso de la ley, sopena de que los hechos se vuelvan a repetir. No obstante la sociedad española jamas olvidara las afrentas, los desplantes, las injurias,las calumnias,realizadas por el nacionalismo independentista.Estos señores en cualquier pais quedarian incapacitado para la gestion publica, y su deuda con la sociedad es impagadble Deben de cumplir con la justicia, y luego retirarse a la vida privada. En la vida publica española no tienen derecho moral a volver a participar.El Estado tiene que AUDITAR las cuentas de la Generalitat.