El factor MAFO en la quiebra del sistema financiero

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, foto de Reuters

Dejo aquí el texto de mi intervención en la comparecencia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez en la Comisión de Investigación de la quiebra del sistema financiero: Un desastre y demasiadas incógnitas por aclarar.

Sra. Presidenta, señorías. Bienvenido a esta Comisión de Investigación, Sr. Fernández Ordóñez.

Usted comparece en esta comisión de investigación por su gestión como Gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012. Fue el primer, y de momento único Gobernador con carnet de un partido político, el PSOE. Y accedió al cargo, casi sin solución de continuidad desde su puesto de Secretario de Estado de Hacienda, del Gobierno del PSOE. Por otra parte, en otra etapa de gobierno del PSOE, usted fue Secretario de Estado de Economía y uno de los principales impulsores de la Ley de órganos rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA), la norma que permitió la politización masiva, y consagró un pésimo nivel de gobernanza en estas entidades:

Sr. Fernández Ordóñez, ¿no eran conscientes ni usted ni su partido, el PSOE que permitir que en los consejos de Administración estuviesen gente sin ninguna formación ni experiencia en el ámbito financiero era una receta para el desastre?

¿tampoco comprendían que la ocupación masiva de la supervisión y la gestión de las cajas por los partidos políticos no garantizaba, sino más bien lo contrario, incentiva una gestión irresponsable?

Usted recibió un sistema financiero que funcionaba en 2006. Es cierto que había síntomas de burbuja financiera e inmobiliaria. Usted mismo lo había señalado en algún artículo de prensa, y lo había comentado por televisión. El servicio de estudios del BBVA, The Economist, su compañero de partido Miguel Sebastián y los propios inspectores del Banco de España habían advertido de la burbuja, estos últimos en una carta enviada al entonces vicepresidente económico Pedro Solbes apenas dos meses antes de que usted tomase posesión en el BdE. Sin embargo, como secretario de Estado de Hacienda, lo que usted promovió fue una rebaja de impuestos, especialmente a las grandes empresas, en el momento más inoportuno, en el momento álgido del ciclo, consagrando también la deducción por vivienda, lo que sólo cebó los beneficios de los promotores e incrementó artificialmente el precio de la vivienda. Su gestión al frente de la Hacienda Pública fue, por ser muy, muy suave, extremadamente discutible, pero hoy no viene aquí para hablar de eso.

Centrándonos en su labor como Gobernador, seis años después de tomar posesión de su cargo, usted dimitió una semana antes de concluir su mandato. La situación entonces del sistema financiero era desastrosa. No fue usted el único responsable, pero sí uno de los principales de que:

- La crisis financiera nos haya costado a todos los españoles 77.000 millones, de los cuáles más de 42.500 no son recuperables. En términos de porcentaje del PIB prácticamente tenemos el record mundial en cuanto a coste del rescate. Todo esto es una historia de cajas de ahorro, porque todo este dinero ha ido al rescate de cajas, con la excepción del Banco de Valencia, que como usted sabe estaba controlado por una caja, Bancaja.

- Haya pasado a la historia la obra social de las Cajas de Ahorro.

- Siendo lo anterior gravísimo, lo peor de todo es que durante seis años, la desastrosa supervisión y regulación del sistema financiero, de la que usted era el máximo responsable, dejó a la economía española sin liquidez. Esto supuso que muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, que eran rentables, acabasen cerrando, y eso agravó drásticamente la crisis económica en España. Eso supuso destrucción de riqueza, millones de empleos perdidos, y el final de muchos proyectos vitales.

¿Qué hizo Sr. Fernández Ordóñez para evitar esta debacle? - Decir que no hizo nada, en mi opinión sería benevolente. Por ejemplo, convenció al ex-presidente socialista Zapatero de que "teníamos el sistema financiero más sólido del mundo"... con esos planteamientos, lo que hizo el Gobierno y el Banco de España sólo agravó la crisis, y mucho.

Le cito unas palabras de la mencionada carta de los Inspectores del BdE: "Los inspectores del Banco de España no compartimos la complaciente actitud del gobernador del Banco de España ante la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario español derivados de la anómala evolución del mercado inmobiliario nacional durante sus seis años de mandato". Se referían entonces a su antecesor en el cargo, el Sr Caruana, pero usted continúo con esa "actitud complaciente" ante la "acumulación de riesgos". ¿Por qué hizo caso omiso de las advertencias, algunas de las cuales procedían del propio Banco de España?

Desafortunadamente no disponemos de mucho tiempo, así que me voy a centrar en algunas cuestiones concretas que demuestran como sus erróneas decisiones agravaron la crisis financiera en España-.

1- El 29 de diciembre de 2010 la Comisión Ejecutiva del Banco de España que usted presidía y con su voto favorable, autorizó que en los Sistema Institucionales de Protección, es decir en la totalidad de las antiguas cajas, en la mitad del sistema financiero que los deterioros, buena parte de los gastos, fuesen a cargo de reservas, es decir no se reconociesen en la cuenta de pérdidas y ganancias. Esto suponía una violación flagrante de los artículos 36 y 38 del código de comercio, de las normas internacionales de información financiera, y todo sea dicho, del más elemental sentido común.

Esta abyecta decisión supuso que las cuentas de pérdidas y ganancias de las antiguas cajas no reflejasen la realidad porque buena parte de los gastos no se incluyeron. Por supuesto, esta decisión se tomó sin el preceptivo informe del regulador contable, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y sin la más mínima cautela. Las antiguas cajas, presididas por ex-políticos del PP y el PSOE en muchos casos, lucieron beneficios cuando tenían pérdidas. Las consecuencias de esta decisión fueron:

- Que se pagaron los cupones de las preferentes, cuando no se tenían que haber pagado. Incluso se pudieron emitir nuevas preferentes. Esto descapitalizó las entidades financieras y dio vía libre a la colocación irresponsable de estos productos complejos, y a veces tóxicos, entre la clientela minorista.

- Permitió pagar el bonus, millonario en algunos casos, en 2010 y 2011 a las cúpulas de las cajas de ahorro, compuestas por algunos ex compañeros de partidos de su partido el PSOE y del PP, cobraron millones de euros, que finalmente tuvimos que pagar todos los españoles con el rescate financiero y que no les correspondían.

¿Por qué razón, si es que existe alguna más allá de la obvia, autorizó usted, Sr. Fernández Ordóñez, que los gastos del ejercicio de las antiguas cajas no se reflejasen en la cuenta de pérdidas y ganancias?

¿Era consciente de que esto iba a suponer que Narcís Serra, Rodrigo Rato, Hernández Moltó, Miguel Blesa y el resto de la cúpula de cajas quebradas como CAM, Bancaja, Caja Madrid... cobrasen bonus millonarios que no les correspondían?

Según la información remitida a esta Comisión por el propio Banco de España, en 2010, cajas que habían recibido ayudas públicas, repartieron cientos de miles de euros: Caja Madrid repartió casi 3 millones de euros; Catalunya Caixa, más de 2 millones de euros; Bancaja, más de un millón y medio... En total, casí 12 millones de euros.

- Esta decisión supuso también poder sacar las antiguas cajas quebradas de Bankia a bolsa. Si todas ellas, como correspondía hubiesen estado en pérdidas, no hubiese sido posible sacar este engendro a bolsa.

En esta salida a bolsa, según ha declarado el pleno de la sala 1ª del Tribunal Supremo por unanimidad, los estados contables no reflejaban la realidad. Aquí, en una entrevista concedida al diario El Mundo, usted declaró que, y cito textualmente, que "felizmente de los detalles de Bankia no me llegaron nunca".

Sr. Fernández Ordóñez: ¿De quién siguió órdenes para sacar Bankia a bolsa, contra la opinión, incluso del equipo de inspección del Banco de España, encabezado por el Sr. Casaús que le advirtieron, de que no era viable, del Sr. Zapatero o de la Sra. Salgado (Ministra de Economía y Hacienda socialista? ¿O fue una ocurrencia propia?

En cualquier caso, si de los detalles de la salida a bolsa más importante y problemática de una entidad financiera en muchos años, usted se congratulaba de que "felizmente" no conoció los detalles, permítame que le pregunte ¿por qué consideraba que le debíamos pagar el sueldo, muy elevado por cierto, todos los españoles?

En Resumen, lo que parece, salvo mejor opinión y corríjame si me equivoco es que Usted, sr. Fernández Ordóñez autorizó que las antiguas cajas luciesen beneficios en su contabilidad, cuando en realidad tenían pérdidas. Esto supuso que sus amigos del PSOE y otros del PP de paso, cobrasen cuantías millonarias. Finalmente, esto permitió sacar a bolsa un banco quebrado como Bankia, lo que nos acabó llevando al rescate, que tuvimos que pagar todos los españoles

2. A través de acuerdos internos de la Dirección General de Supervisión, se permitió obligó a la Inspección del Banco de España, a relajar los criterios contables obligados. Esto se llevaba a cabo a través de unos grupos de trabajo internos creados en la Dirección General de Supervisión del Banco, los CTC (Comité Técnico de Coordinación). A través de esta "discutible" práctica, siendo suave, el 10.06.2009 se cambió la contabilización de la morosidad. En la práctica hizo que no se reconociese cuando el Banco refinanciaba. Se concedía un crédito de 100, se impagaba, y se refinanciaba por 110. El cliente era insolvente y en lugar de reconocer una pérdida de 50, 70 o 100 se reconocía un beneficio de 10. Esto alteró los balances bancarios, ocultando la morosidad. Además, estaba prohibida, explícitamente, difundir los criterios fuera de la Dirección General de Supervisión e incluso entregarlos por escrito a las entidades, debiendo comunicarse de forma oral.

¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no se entregaba, ni en este, ni en ningún otro caso copia a la entidad? ¿No comprendían que cuando hubiese un problema de liquidez, esta política de no reconocer la realidad se iba a llevar a la entidades financieras por delante? ¿ No se daban cuenta que esto concentraba los recursos en negocios malos impidiendo la financiación de nuevas operaciones?

3. ¿ Por qué razón sacó a todo el equipo de inspección de Caja Castilla La Mancha (CCM) de la sede de la entidad? Le recuerdo que el presidente era su compañero de partido, y ex diputado socialista del Congreso, el sr. Hernández Moltó, que fue muy crítico con su antecesor, delincuente fiscal condenado por cierto, D. Mariano Rubio.

4. Sr Fernández Ordóñez: ¿Por qué no se abrió expediente sancionador a casi ninguno de los administradores de cajas quebradas, pese al incontable historial de irregularidades que cometieron los antiguos Consejos?

5. Para concluir, ahora que están de moda los #paradisepapers, usted autorizó en 2010 a un banco de un paraíso fiscal, Andorra, el Banco Privado de Andorra, a comprar y operar un banco en España, el Banco de Madrid. Esto acabó en desastre con la liquidación del Banco en 2014 debido a la intervención de las autoridades anti-blanqueo norteamericanas, y muchos ahorradores honestos perdieron su dinero. ¿Por qué lo hizo?

Hay muchas otras cosas que se quedan en el tintero, como su política de inspección colectiva, que hacía que la Comisión Ejecutiva pudiese no tener conocimiento de aspectos esenciales de las entidades (parecida a la que intentó llevar a cabo sin éxito en la Agencia Tributaria), que no haya informes de fusión de la supervisión del Banco de España cuando se produjo una oleada de fusiones que cambió el mapa bancario español... y tantas otras cosas.

No hay tiempo para más, pero usted sí lo tiene, y sr. Fernández Ordóñez debería contestar. Los españoles se merecen una respuesta a la quiebra de la mitad del sistema financiero durante su mandato. En realidad, se merecerían mucho más, pero una respuesta a las pocas preguntas que he planteado en nombre de mi grupo Ciudadanos, creo sinceramente que es lo mínimo: por responsabilidad, y porque podamos todos aprender de los errores.

Francisco de la Torre Díaz, Diputado de Ciudadanos. Comisión de Investigación de la crisis financiera.

