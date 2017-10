La irracionalidad del 'procés'

Sr Nolte, en su actual condición de profesor Vd seguro que cree en lo que ha escrito, pero en su calidad de antiguo ejecutivo de banca en la Caja Municipal de Bilbao y luego Bbk creo que Vd sabe que el caso catalán no encaja en las ensoñaciones utópicas de Thaler; la burguesía catalana privilegiada durante dos siglos por los aranceles de Madrid a costa del desarrollo de los demás españoles simplemente han tomado una página del manual del Padre Arzallus, la de recoger nueces de las ramas que agitan otros; los burgueses catalanes quieren el concierto vasco que atribuyen a la presión de ETA sobre España en la Transición, como ellos no tienen ETA han metido nada menos que los anarquistas de toda la vida a agitar las ramas pero sin asesinatos; Mariano no ha dado las nueces y ha venido la DUI y la consiguiente huída de bancos y empresas; por esta huída ayer salieron un millón de catalanes a gritar Viva España en Barcelona, no lo han hecho hasta ahora por si acaso caían nueces. Despierte Sr Nolte, no se trata de ensoñaciones utópicas de Thaler, es algo más prosaico.