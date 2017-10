Las diez claves de la EPA

El Partido Patético no hace nada de política y sólo enseña números que bien leídos no son tan estupendos como ellos venden. Rumania tiene un 4 % de paro pero convengamos en que no es un ejemplo a seguir como modelo económico. Lo que hace falta son trabajos con sueldos normales y sobre todo recuperar la inmensa cantidad de dinero que algunos han robado desde la reinstauración de la Democracia. Sobran la mayoría de las instituciones y gran parte de las estructuras administrativas de las CCAA y del Estado , que lo único que hacen es parasitar el dinero público y dejar números rojos que todos tendremos en algún momento que pagar.