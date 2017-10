Manual para entender por qué TVE mantiene a Carlos Herrera

En la imagen, Carlos Herrera en su programa '¿Cómo lo ves?'.

Hay programas de televisión que reciben magníficas críticas aunque no los ve nadie. También están los que son señalados como telebasura, pero en cambio atraen buenas audiencias. A veces nos encontramos joyas que los expertos alaban y que además arrasan porque son seguidos por media nación. Otra variante en esta sencilla clasificación podría incluir aquellas producciones que están en la parrilla simplemente porque son baratas o porque cumplen una función de servicio público.

Luego está el programa de Carlos Herrera: ¿Cómo lo ves? que ha recibido las peores críticas, se ha desplomado hasta un bochornoso 7,3% de cuota, y dicen que cada entrega nos sale por un ojo de la cara. Por si todo esto fuera poco, no debemos olvidar que la cadena que lo emite es TVE, o sea, pública.

Tal vez podríamos sugerir algunas preguntas para que el prestigioso periodista almeriense las plantee en la próxima entrega, a ver si engancha más adeptos. ¿Seguirá en antena hasta agotar los 13 que ha firmado? ¿Es verdad que TVE paga una fortuna por cada programa? ¿Quién ha decidido que se contratara? ¿La directora de Entretenimiento? ¿Más arriba? ¿Le darán otro espacio? ¿Qué tal uno en el que recorra el Camino de Santiago?

Puede que el máximo responsable de RTVE tenga las respuestas, aunque a lo mejor no quiera darlas, a no ser que el Congreso le obligue. Pero lo que no podrá evitar José Antonio Sánchez es que seamos testigos de lo que pase: por ejemplo, si quita el programa o no, o si la audiencia mejora o no. O si le da ese otro programa sobre el Camino de Santiago o cualquier otro para premiar este éxito. Lo demás es política.

