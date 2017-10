Incendios forestales en el noroeste de España: ¿quiénes tienen la culpa?

"Y quien no quiera ver que el cambio climático es un hecho, es que está ciego"



Guau qué argumentario científico. Veo a los calentólogos nerviosillos. Como la gente ya no se cree sus memeces y no está dispuesta a pagar millones en subvenciones para que ellos puedan tener sus cátedras, viajar en jets privados y organizar congresos en hoteles de 5 estrellas están muy nerviosos. Es lógico. Una población culta que no se traga sus mentiras, tampoco traga que de su nómina le quiten dinero para pagar a estafadores, charlatanes y vendedores de humo.