Europa se pronuncia sobre Cataluña

YO MISMO COMO CLIENTE FIEL DE UN BANCO CATALAN, Y ANTE LA INSEGURIDAD QUE ME TRANSMITIAN AMIGOS Y CONOCIDOS ME HE VISTO OBLIGADO TAMBIEN A ASEGURAR ALGUNOS DE MIS POCOS EUROS EN OTRA ENTIDAD. ESTO ME IRRITA PROFUNDAMENTE PORQUE OPINO COMO BORRELL QUE ESTAS ENTIDADES PODIAN HABER HABLADO ANTES. HACE CINCO O SEIS AÑOS HUBIESEN PODIDO ELLAS SOLAS HABER LIOQUIDADO CUALQUIER POSIBILIDAD EN ESTE SENTIDO. POR ELLO AHORA ARRASTRAN UN ESTIGMA Y ESTAN EN EL FOCO DE LOS CATALANISTAS Y EN EL DE LOS ANTICATALANISTAS, LO QUE SIN DUDA NO ES BUENO PARA ESTAS EMPRESAS. ESPEREMOS QUE OTROS BANCOS SEPAN SACAR CONCLUSIONES ADECUADAS.