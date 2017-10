La imagen española, por los suelos

Imagen Española? Eso que es? Yo cuando veo el Magaluf, o pongo tele5, veo la pasta que se funden los equipos del futbolín en un país quebrado, veo que no se aplica la ley de partidos con una "organización criminal" con una probada contabilidad B durante décadas con un presidente que se ha beneficiado de la misma....y un largo etc....., ¿ahora se enteran algunos que espein es un disparate? Me voy a ver tele 5........