Cataluña: el proceso de las mil posverdades

LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS.



1.- PODEMOS está a favor del derecho a decidir, osea, de un referéndum. E incluso ese % del 39% sería menor, porque muchos socialistas estamos a favor.



2.- NUNCA vota el 100% del CENSO.



3.- NO lo sé, habría que votar en el referéndum legal parta saberlo.



4.- SIN DUDA ALGUNA HAY REPRESIÓN. Ni responde al tipo delictivo la condena, hay boicot social y mediático a la Cataluña que piensa diferente del No al referéndum, hay boicot económico, hay subnormales que quieren ilegalizar partidos, actuaciones judiciales y fiscales discutibles, políticos que persiguen partidos con fondos públicos.



En fin...si no lo ves, eres tonto, o te interesa no verlo.