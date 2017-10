Represión, represión

Hasta se ha empezado a resucitar a Franco

La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell.

Es la palabra al uso. Se empezó con el derecho a decidir. Luego con el referéndum. A continuación "democracia", siguiendo con "queremos votar". Y ahora los oráculos de la independencia han llegado a la conclusión que lo que vende es la "represión." Esto es lo que llega de manera más inmediata al común de los mortales, escandalizados por las prácticas del Estado,-como no-, "represor".

Hasta se ha empezado a resucitar a Franco que seguro nunca llegó a pensar en vida que su sombra fuera tan alargada. Y naturalmente quienes no habían nacido en la transición, ni vivieron la intensidad de aquellos tiempos, se han apresurado a pontificar, declarando que ya es hora de enterrar definitivamente el experimento, porque lo que se hizo fue un "amago" , un "arreglo" de conveniencia forzado por las circunstancias. Por tanto "nos olvidamos de lo que ya es historia y empezamos de nuevo".

Se ha de reconocer que con el manejo hábil de las redes sociales, a la independencia esto no le ha ido mal. ¿Por cuanto tiempo?. Pues el objetivo seguro que es seguir insistiendo en la "represión". Todos los procedimientos judiciales abiertos y que se abran, son "represión". El mismo lunes, -mañana,- las comparecencias de los presidentes de la Asamblea y de Omnium, son, -serán- un ejemplo de actuación del "Estado represor" u opresor que es lo mismo o casi. Porque no olvidemos, el derecho, la ley, la justicia, la ha creado "ex novo" la independencia. Lo demás es secundario, no vale. Naturalmente con estos mimbres,lo que se les pueda ocurrir.

Y también la calle

Y el último recurso, la calle. Ya lo manifestaron los líderes del movimiento. Claro, porque esto,- se me olvidaba- es también un "movimiento". Una especie de "movimiento nacional" en pleno siglo XXI. Con sus peculiaridades. Se confía en que la calle, "la calle es nuestra", apadrine, consolide, el dominio independentista.

Si el Estado aplica el artículo 155, con toda seguridad tendremos manifestaci0nes y algaradas. Subrayo. "Naturalmente pacíficas". ¿Hasta cuando?. Pues no sabría dar un pronóstico. El Estado ha hablado de "proporcionalidad" en la aplicación de las medidas. Pero muy bien, muy bien no ha salido. Como he dicho aquí en otras ocasiones, se tenía que haber reaccionado mucho antes. Y ahorrarnos denuncias, procedimientos y trabajo de los fiscales. Con querellados que acuden al Juzgado y manifestaciones de apoyo para engordar el conflicto. Felipe González ya lo comentó en su momento. La Constitución está para usarla.

Me es difícil en estos momentos ver el horizonte. No lo veo. Una densa niebla lo invade casi todo.

Esperemos que despeje. ¿Pronto?. La esperanza no se pierde.

