¿Reforma de la Constitución? El PP claudica, el PSOE gana y Ciudadanos se equivoca

No hay nada peor que un periodista corto de miras. Bueno, quizás sí. Una revista que publica sus opiniones, como en este caso. Hay quien apoya el populismo cuando le interesa o le gusta, y hace lo contrario cuando no.



Yo no quiero noticias que da opiniones personales, salvo que estas sean de personas relevantes en el tema. Quiero analistas políticos, jurídicos y sociales.