Las consecuencias de las reclamaciones económicas catalanas

Jajaja.... Que no nos enteramos!!!, (o no queremos)



Vamos a ver, olvídense ustedes de economías, olvídense ustedes de que si debemos dejar, o no el esfuerzo industrial....



Aquí de lo que va, es de que unos individuos han dado un Golpe de Estado, están en absoluta rebeldía, y por tanto no hacen caso, no a solo el Estado, sino a los propios Tribunales de la Nación Española, se han pasado tiempo de los análisis concienzudos, de las razones de....



Aquí se plantea la división de una Nación, por el levantamiento de una banda de pre-DELINCUENTES, ojo el "pre" es porque aún...a estas alturas....todavía....nadie no solo no los ha procesado, es que ni siquiera se les ha inhabilitado..... por tanto hasta que un Juez, no dicte sentencia firme, seguirán siendo "pre"... y no DELINCUENTES PUROS, directamente.



Lo restante... es pura FILOSOFÍA.