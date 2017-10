Vísperas catalanas "antes o después"

Antes, siempre o casi siempre, antes. Anticiparse a los acontecimientos. Nunca ir a remolque. Llevar la iniciativa. Acción, reacción. No aguardar a la reacción. Que puede ser tardía y dar ventaja al adversario.

Sí, yo habría aplicado el 155 de la Constitución hace semanas. Suspender la Autonomía. Para bien de Catalunya. Para bien de España. Para minimizar el impacto en las personas. Para ahorrarme el impacto mediático de líderes que sueñan con una especie de heroísmo artificial y trasnochado.

Y el partido Popular lo tenía fácil. Para esto está la Constitución. Para aplicarla. Y en el Senado con una amplia mayoría.

Pero Rajoy por lo que parece, ha dicho que aún no es el momento. Que no se dan todavía los requisitos que permitan el echar mano de aquel articulo. Pero si esto es así, a qué se espera? ¿No ha sido suficiente un referéndum ilegal, la continuada y persistente violación de la normativa constitucional? No hace falta ser sesudo jurista para llegar a la conclusión que el independentismo quiere hacer tabla rasa del orden establecido.

Si Rajoy espera a la declaración de independencia para reaccionar, mal, muy mal. Aunque el Estado siga disponiendo de todos o casi todos los resortes. Pero ir a remolque demuestra también en momentos tan críticos, una falta de decisión, de voluntad, una cierta indolencia . Y esto lo aprovechan otros para para ganar posiciones aunque la apuesta sea en gran parte, mediática Ya lo han ensayado una vez. Y les ha salido bien.

En política está claro que los riesgos en asuntos tan trascendentes han de calcularse bien, antes de adoptar las medidas que convengan. Pero el "timing" los tiempos para llevarlas a la práctica son fundamentales si no se quiere dejar que el adversario adquiera ventaja.

Ha pasado una semana desde la confrontación electoral. Rajoy no se ha movido. Todo sigue igual. ¿O Peor?

Si el 155 se hubiera aplicado, dando una sensación de fortaleza en las instituciones, ¿ nos habríamos ahorrado los catalanes el espectáculo de los cambios de sede en CaixaBank, Sabadell o Gas Natural? Posiblemente. Qué lástima.

PUBLICIDAD