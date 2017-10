Bofetadas de realidad al secesionismo

Me da a mí que no hay más ciego que quien no quiere ver ni más sordo que quien no quiere oir...



¿Que España seguiría pagando no sé cuántos miles de millones de euros al año en concepto de pensiones y de la deuda "histórica"?



Con decir que NO y que ahí están los tribunales internacionales para que diriman este tema....



¿Qué haría Catalunya durante las DECENAS de años que transcurrirían hasta que salieran las sentencias y, en el supuesto de que les fueren favorables, ejecutarlas?



Supongo que los catalanes -y quienes en ella vivimos-, no vivimos de discursos más o menos encendidos.



En fin: un poco de sentido común señores independentistas o, simplemente, de realidad: ¿están dispuestos a vivir MUCHO PEOR que ahora?



Pues digan CLARAMENTE qué es lo que REALMENTE ocurriría con una Catalunya independiente...



Al menos hasta que tras unas decenas de años les salieran -supuestamente- sentencias favorables y pudieran cobrar lo que reclamen.