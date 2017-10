Bofetadas de realidad al secesionismo

#4



que paraiso fiscal???? estais mas fuera de onda de lo que esta pasando de lo que pensaba, asi que si la independencia es para que los ricos paguen menos impuestos y vayan a cataluña,,, no sabéis el polvorín que teneis en vuestras manos, que vuestros socios, los de la CUP y cia son la extrema izquierda! revolucionarios tipo Podemos Chavez y Maduro, pero que empresa con dos dedos de frente se va a ir a Cataluña ja ja ja



Si queriais pagar menos impuestos en lugar de referemsums teniais que votar a partidos liberales que reduzcan los gastos burocraticos y todo lo que tiran y roban los politicos y administracion y servicios publicos no basicos como los agujeros de las autonomicas para la propaganda. Despues que la constitucion reconozca a todas las comunidades iguales, nada de cupos para uno si y otras no, pero no votais a partidos nacional+socialistas/comunistas.



Asi que si pensabais que la independencia era para que los ricos pagaran menos impuestos y que las empresas se fuera para allá con una moneda que tendreis que inventaros con hiperinflacion estais un poco a paso cambiado, el carton de leche os subira de precio un 50% al mes y losbancos que alli se queden los tipos de interes e hipotecas al 20% y gracias.



A parte os quedais sin IVA recaudado de toda España por empresas del tamaño como Gas NaturalFenosa que antes iban para Cataluña y es normal que los sitios que mas recaudan por servicios en otras comunidades al final contribuyan y exista una redistribucion de la riqueza sensata.