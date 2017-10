Tres escenarios en Cataluña y ningún cambio a la vista

Millones de españoles no vamos a consentir que unos pocos catalanes racistas parcelen la soberanía de todos Que vayan tomando nota los partidos que propongan algo así, porque no solo no los vamos a votar sino que también desobedeceremos esas leyes. Por que yo tengo que cumplir las leyes y los que no las cumplen son premiados.Mano dura