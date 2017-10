Las consecuencias del polvorín catalán

Que mal informado estas 3. La deuda soberana Española son títulos al portador (Letras, bonos, etc) cuyo pago garantiza el Estado. Están en manos de la banca, los fondos de pensiones y los inversores y también muchos en manos del BcE. Solo los puede pagar el Estado. La deuda Catalana son títulos similares que debe abonar Cataluña. Esos 52 mil millones que tiene España, puede que ya no valgan nada, pues es evidente que no se pagarán. Hay más títulos catalanes en manos privadas, bancos, etc...