La responsabilidad del Gobierno ante el 1-O

Buenas noches:



Rajoy y su gobierno no han dado la cara en este espinoso asunto. Podian haber ido ministros o Rajoy a explicar en Barcelona las ventajas de seguir en España. Pero no ni se han movido y han judicializado todo que no es el camino de solucionar esto. Por tanto tiene mucha culpa de lo que pase. El PP ya está amortizado. Necesitamos elecciones cuanto antes.