Turismo en Cataluña e independencia, una ecuación negativa

4: El turismo era abrumadoramente mochilero; pregunta a los taxistas de Bcn, les ves en interminables colas cerca de paradas de metro y ves ríos de turistas mochileros entrando y saliendo de la estación de metro; los taxistas te lo explican, no tenéis un buen modelo de turismo y la situación política no os va a ayudar a mejorarlo. Hace 5 años que no he ido a Bcn y no volveré nunca, ya se que me vas a decir que sobro, pero si supieras lo que me gastaba (y cómo me gustaba) no lo dirías. Lo siento catalanes, lo vais a pasar muy mal, pero os lo habréis merecido, unos por activa y otros por pasiva. Yo os doy ya tanto por perdidos que si pudiera votar en el referéndum votaría que os fuérais.