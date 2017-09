Perú, un país para las pymes españolas

Desde finales de la pasada década, numerosas empresas españolas, la mayoría de pequeña dimensión, se han implantado en Perú, al tiempo que han aumentado significativamente los intercambios comerciales entre ambos países. Según la Cámara de Comercio española en Perú hay más de 400 compañías españolas operativas y, de acuerdo con información del ICEX, el número de empresas que exportan a Perú se han más que duplicado desde el año 2009.

Los motivos fundamentales, como en el resto de Latinoamérica, son el dinamismo y potencial de su economía y la cercanía cultural e idiomática, pero también la disposición de un entorno jurídico y social apropiado para las empresas.

Perú, tras la instauración, en 1980, de la democracia, ha apostado como políticas de Estado por la estabilidad y una agresiva estrategia de inserción internacional. Ofrece al inversor extranjero el mismo trato que al local, sus aranceles son reducidos y tiene firmados numerosos acuerdos comerciales y de inversión, que facilitan el acceso preferencial a otros mercados. La inversión extranjera ha adquirido una importancia creciente en su desarrollo económico. De hecho, ha pasado en poco tiempo de ser un país invisible para los inversionistas extranjeros a estar en el punto de mira de las principales compañías mundiales. En este hecho no es ajeno que las agencias de rating otorguen a Perú el grado de inversión de su deuda soberana, contando actualmente con la segunda mejor calificación de Latinoamérica, por detrás de Chile.

Un mundo nuevo

Todavía existen muchas oportunidades de negocio en Perú en prácticamente todo tipo de actividades: las asociadas a la mejora y mantenimiento de sus infraestructuras, a la disposición de recursos y riquezas naturales -metales, pesca, una agricultura con unas condiciones únicas dadas las condiciones climáticas existentes, bosques naturales y una abundante biodiversidad-, a la demanda de todo tipo de servicios -en especial del turismo, el ocio y gastronomía- y al desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento. Perú está afrontando un proceso de modernización que requiere de capital y tecnología, y las empresas españolas pueden atender estas necesidades y gozan de buena imagen. Una reciente investigación de la Cátedra Global Nebrija Santander en internacionalización de empresas de la Universidad Nebrija, plasmada en el libro Perú: firme vocación internacional, ha puesto de manifiesto que el proceso de implantación de la empresa española en Perú es sencillo.

Aunque los inicios no son fáciles, las empresas españolas que trabajan en Perú se sienten satisfechas con los resultados obtenidos, que cada vez están más integradas en su sociedad y que tienen una firme vocación de permanencia. De hecho, la apuesta por el talento local es una de sus prioridades en sus estrategias futuras, así como explorar las posibilidades que les ofrece como plataforma de acceso a otros destinos, en este continente y en Asia. No hay que olvidar la ancestral cercanía de Perú con el continente asiático y el elevado número de inmigrantes peruanos en Norteamérica.

Perú es un país con firme vocación internacional, a considerar para la internacionalización de las pymes españolas. Presenta perspectivas de crecimiento elevado, la cercanía cultural, el idioma y la buena imagen de nuestro tejido empresarial facilitan su actividad, existe un ambiente favorable a los emprendedores y a la inversión extranjera, los costes de instalación y del día a día son más reducidos que en destinos similares y aún es posible encontrar nichos de mercado.

No obstante, a pesar de la proximidad cultural, la manera de hacer negocios en Perú es muy diferente a la práctica en España. La legislación y forma de actuar de las administraciones públicas es tan distinta que es la principal fuente de malas experiencias. Lo mismo ocurre con el concepto del tiempo -en Perú todo requiere más tiempo del que estamos acostumbrados- y de las relaciones personales, que son vitales para los negocios en este mercado.

En este sentido, la humildad y el respeto son muy importantes para ganarse la confianza. Además, el distinto uso del ididoma genera confusiones, -no existe el no y a veces las palabras y las expresiones no tienen el mismo significado-, lo cual lleva a dilatar decisiones y a malentendidos.

Por último, la elevada informalidad existente debe ser tenida en cuenta y la selección y la gestión de los recursos humanos están entre las principales dificultades señaladas por las empresas españolas.

Es de esperar que los vínculos históricos entre Perú y España se intensifiquen en el futuro. Hay voluntad política y oportunidades para que las empresas de ambos países estrechen sus relaciones.

