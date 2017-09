Cómo queda Sucesiones en Andalucía

Este artículo no tiene rigor alguno, si el fallecido tiene 2 millones de euros y dos o más herederos, éstos no pagarían nada siempres que tengan un patrimonio preexistente inferior a 402.678,11. De la misma forma si un heredero hereda de su padre 999.999 heuros pero ya tenía un patrimonio superior a 402.678,11 si tiene que pagar pues no se puede aplicar la excención del millón de euros.