Del conflicto catalán al 'Frente popular

cataluña no se separará jamás. para ello, habría que modificar algunos artículos importantes de la constitución española de 1978. la cámara del senado tendría que aprobar dicha modificación, pero se necesitan 2/3 partes a favor. además, es evidente que casi toda españa siempre va a decir que no. el 99,99 % de los españoles no queremos que cataluña nos robe una parte de españa. señores, esto se llama robar. no es simplemente coger unas tijeras y decir "me separo del resto de españa". es robar a todos los españoles un territorio de españa. de esta manera, españa sería más pequeña. y después querrán hacer lo mismo los de las vascongadas, galicia, andalucía, madrid... al final, españa quedará reducida a la ciudad de salamanca. ya lo verán. tiempo al tiempo...