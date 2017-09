Los dos años en los que el independentismo catalán no existió

Hola amigo Ramoncillo: ¿Qué tal la acampada frente al tribunal superior?. Ya ha terminado con la salida de los “presos políticos”. A ver que preparáis para mañana. Pues si Ramoncillo, hay mucho miedo por parte de los que no piensan como vosotros. Hay presiones a los que no quieren votar. Los profesores adoctrinan a los niños de la ESO. Los docentes que solo están interesados en dar sus clases son expulsados de las aulas en la universidad. Mi cuñada catedrática sufre pintadas con su nombre como “facha” por negarse a apoyar el referéndum y dar algunas clases en castellano para que los alumnos de Erasmus lo entiendan. En fin se pisotean los derechos de muchos ciudadanos apolíticos. Vosotros habéis tomado los modos franquistas del nacionalismo español anterior a la Transición. Hay malos y buenos y linchados, como los padres de Rivera por ejemplo en su tienda pintarrajeada por energúmenos. Yo creo que hay que dialogar. Paseé por Barcelona la semana pasada, me gusta ir por la ruta de “La sombra del viento” y encontré todo pintarrajeado y con esteladas. ¿Has oído a Serrat?. Ese sí que es un buen catalán y español.



Para terminar Ramoncillo se que os vais a independizar. Esto está cantado, pero es una pena no haber llegado a un acuerdo. Parte de mi familia está allá y como no son independentistas lo pasan mal y tienen miedo, al hoy y al futuro. Adeu. Piensa que hay gente con ideas diferentes a las tuyas y debeís respetarlos no intimidarlos.