El peso de la Ley

Pero es que es la ley precisamente la que se pretende cambiar, ... si se remite a la ley, si se aplica la ley que se quiere cambiar, entonces se está confrontando, no hay movimiento sino resistencia, ... la ley dice que la soberanía sobre el territorio catalán reside en el pueblo español por ser territorio español, y los independentistas dicen cambiemos la ley para que la soberanía sobre Catalunya resida sólo en los catalanes, ... y la mayoría de catalanes dice bueno déjennos votar democráticamente, ... cómo van a aplicar la ley que quiere cambiarse ... O sea, en un momento dado se establece que todo esto que hay aquí es mío, y más adelante alguien dice, por favor reparta usted un poco a lo cual respondemos NO, es ilegal, ... ¿?. Las leyes pueden cambiarse, los partidos políticos eran ilegales, la libertad política y religiosa era ilegal, los derechos laborales no se contemplaban, ... y todo eso cambió, dijeron oiga no puedo trabajar 14 h, y el otro dijo trabajar menos es ilegal, ... claro, pues hágalo legal, ... Así que déjense ya del absurdo de la ley en este asunto político, ... ahora bien ¿quien va cambiar la ley?, ¿sólo los catalanes?, ¿todos los españoles?, ... en mi opinión todos los españoles pero si España es seria debería respetar la voluntad de los catalanes, ... o sea que voten ellos, ... si no, estaríamos otra vez al principio, no nos queda otra, pero eso no quiere decir que en caso de que salga un sí a la independencia tenga España que perder, todo es negociable, ... y desde luego si se hubiese negociado antes, el estado federal, el cambio de modelo territorial está sobre la mesa hace mucho tiempo, no es nuevo, estamos en el siglo xxi, ... aunque no es tan viejo como el modelo que propone el PP que es en todo franquista, ...