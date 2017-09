'Catalexit': aviso a navegantes

No trate a sus lectores como inútiles, por favor.



El mismo Ministerio ha reconocido que Catalunya tiene un déficit de 10.000 millones de euros anuales (ahora imaginemos la verdad, que está alrededor de los 16-18.000).



Es decir, genera más de lo que recibe.



Si Catalunya, como CCAA que pertenece a España no se le permite ir a buscar dinero exterior, en otras cosas, porqué no gestiona la caja, normal que tenga bono basura, no?? Dado que, entre otras cosas, España expolia año a año las arcas catalanas.



Es tan fácil como ver qué déficit fiscal tiene y cuando pide al FLA. Todo esto, sin poder gestionar los impuestos.



De nuevo, no trate a los lectores como burros, que el que sabe un poco de finanzas ve que usted miente.