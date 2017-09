Provocación

Suerte para los nacionalistas claro, porque no es normal haber llegado hasta este punto sin aplicar la ley. Como tampoco es normal no contrarrestar con argumentos las mentiras nacionalistas, cosa que por cierto no es demasiado difícil dado el nivel de manipulación tan grotesco que han utilizado. Rajoy no ha estado a la altura, no ha sabido defender los intereses de la nación. Por poner un simil es como si se está quemando un colchón en una habitación y te sigues tranquilamente comiendo un bocata en el sofá porque total hasta que no llegue el fuego a la cocina aqui no pasa nada.