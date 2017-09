Una respuesta unida contra el referéndum de Cataluña

Resulte lo que resulte, el próximo 1 de octubre es un segundo escalón en el camino hacia la separación, al final lo que se persigue no es de ayer ni de hoy, es la meta de unos personajes situados en las instituciones que han buscado y rebuscado hechos pintándolos del color que les conviene para demonizár al Estado a que pertenecen, hechos que a muchos se les han inculcado mientras crecían y otros han ido comprando.



No creo que nadie sea capaz de pensar que una separación vaya a suponer una mejora en las condiciones económicas, ni en la corrupción, ni en la democracia o libertad actuales, ni que los dirigentes vayan a cambiar tanto que hagan un país de ensueño, el cuento de la lechera ya tiene muchos años. La única razón es la del sentimiento, en unos heredado y en otros creado. Pero sea lo que sea, ese sentimiento, como no puede ser de otra manera, en este caldo de cultivo, irá a más, encontraran futuras quimeras, reales o soñadas, para atraer a nuevos acólitos y el final a medio plazo será consecuente con las etapas recorridas .



Eso sí, queda pedir que la separación sea pacífica y civilizada, cuidando los tiempos, desde luego, a las bravas y por procedimiento de urgencia, no, han de tener en cuenta que dejan en el aire infinidad de dudas que nos afectaran directamente a todos los que hoy formamos el Estado, Españoles o no.