La Cataluña de los seis millones ausentes

Esto no va de Madrid contra Cataluña. Esto va de que unos pocos se saltan la ley e intentan enemistarse con el resto por que si no, no tienen un plan político para reducir paro, traer empresas y en definitiva vivir mejor. No tienen ningún plan y quieren seguir en el poder.



Con la comedura de coco desde pequeños cuando han asumido la educación, os creéis que el enemigo esta fuera de casa, cuando dormís con él.



Mirad a vuestro alrededor. Esos amigos, se gastan el dinero en embajadas, urnas, papeletas...y sois los que más autopistas de peaje tenéis. ¡España os roba!¡Despertad ya! Por que cuando uno no para de quejarse, a lo mejor el que os deja es el otro por cansinos.