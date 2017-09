TLCAN, continúa la incertidumbre

Continúa la incertidumbre tras la segunda ronda de negociaciones del TLCAN, que comenzó en México DF el viernes 1 de octubre y finalizó el martes 5 de octubre. Se abrieron 25 mesas de discusión que incluyeron debates en los sectores de E-commerce, Pymes y Telecomunicaciones, junto con otros más sensibles y complicados como reglas de origen, laboral y solución de controversias (capítulo 19).

El avance concreto ha sido relativamente positivo, considerando los siguientes factores: la negociación se concentró en aquellos capítulos donde existe consenso entre los tres socios, siendo el caso de Pymes, competitividad, comercio digital, servicios y medio ambiente.

Los capítulos más sensibles y complejos, que suponen un alto riesgo de romper el acuerdo incluyen: reglas de origen, laboral y salarios (alto diferencial de EEUU-Canadá con México) y la solución de controversias.

Los negociadores que son, el representante de comercio de EEUU, Robert Lighthizer, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Christya Freeland y el secretario de Economía de México; Ildefonso Guajardo, coinciden en que se obtuvieron importantes avances en varios de los temas y que esperan avanzar aún más en las siguientes semanas. Cada uno, expresa su pensamiento, en consonancia con los resultados o más bien, con lo que espera finalmente obtener al final de la negociación.

Lighthizer, aunque piensa que los tres países han encontrado un común acuerdo en varios temas importantes, estima que las negociaciones deberían compensar el daño hecho a los trabajadores del sector manufacturero de su país y que el tratado no debe beneficiar a unos a expensas de otros. Aunque llegó a mencionar nuevamente, que no es descabellado pensar en la terminación del TLCAN: Thinking of terminating NAFTA not a crazy position. Pensar en terminar el TLCAN no es una locura.

Christya Freeland, considera que su país está en la negociación para fortalecer aún más los lazos comerciales trilaterales, y que esta segunda ronda permitió continuar avanzando. Su convicción es que las tres partes desean un acuerdo y que los negociadores han hecho un buen progreso hasta la fecha. Ildefonso Guajardo, encuentra muy positivas las negociaciones, las cuales han sido altamente beneficiosas, como por ejemplo la de las Pymes, donde se logró avanzar bastante. En cuanto al punto controvertido de la solución de controversias, es un tema con un fuerte desacuerdo que no se ha avanzado, como tampoco en las reglas de origen ni el déficit comercial. Pero lo importante es que los tres países, reiteraron su compromiso para acelerar las negociaciones con el objetivo de terminar a finales de año.

Esta es la clave de la negociación para el presidente de México y su Gobierno: cerrar "exitosamente" las negociaciones para finales de año, de manera que no contamine las elecciones (30-06-2018), evitando dar armas a sus más directos contrincantes, como es el caso de Manuel López Obrador, y por supuesto a la coalición de PAN-PRD-MC, y por el contrario, cargarse munición pesada destinada a sus electores y al resto del país.

EEUU conoce bien la cartografía electoral mexicana, y sabe que no debe precipitarse en negociar al principio los puntos más sensibles y complejos, pues será al final de las negociaciones y en el último minuto cuando se cierren. Por ello, no ha hecho propuestas, porque su reloj no tiene prisas, y el de México sí las tiene. Pero también el presidente de EEUU, necesita triunfos y cuanto más rápido tanto mejor, pues por el momento, no ha obtenido ninguno que pueda ofrecer a sus electores, como al resto del país.

Canadá por su parte es el país que no siente la presión electoral, ni política, aunque sus propuestas laborales de subir los salarios en México, más bajos que los de Estados Unidos y Canadá, han trasladado tensión. EEUU le apoya, y ha propuesto agregar un capítulo sobre el tema al tratado, a partir de un acuerdo paralelo separado, que requeriría leyes sobre salarios mínimos y condiciones de trabajo adecuadas.

En definitiva, los acuerdos alcanzados hasta la fecha, han sido en los puntos menos controvertidos del tratado.Los países no han empezado a enfrentarse con los temas más complejos y cualquier intento de sacarlos ha sido bloqueado por las otras partes.

Los primeros resultados de la negociación se darán a conocer a finales de mes en Canadá. La tercera ronda de negociaciones se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre en Ottawa (Canadá). Así que la incertidumbre continuará y la negociación además de compleja, puede ser hasta inesperada.

