Las consecuencias que provoca el BCE

No estoy de acuerdo todo lo que dice de bajos tipos deinteres son minucias en el negocio real de los bancos, el problema de los bancos es que tienen un modelo de negocio elitista, sueldas de mas a tutiplen en cada oficina y los demas y eso en un negocio que no produce nada, solo de lo que presta, y gasta mucho. El negocio real de los bancos apenas se ve afectado por la impresion de dinero, sino que mejora por inyectar movimiento en la economia. Este señor que escribe esto se posiciona con los que quieren que España, italia y demas tengan que pagar una barbaridad por sus bonos y asi los fondos que manejan este periodico ganen mas dinero, fastidien el euro, potencien el dolar...esa es la verdad. El problema de los bancos no es la impresion de idnero sino los margenes ajustados por las pruebas de estres y requisitos y el no querer bajarse el sueldo. El modelo bancario debería ser revisado, empezando por la pesima atencion en oficinas donde se ven a los de las mesas sin hacer nada y una cola ssiempre en la caja donde solo hay 1 trabajando, y el director, subdirector y mesa 1 con 3personas tocandose las inversiones o que se yo...esta muy claro donde esta la pompa y quien esta mimado de mas...