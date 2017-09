No renunciar a nada lo incluye todo: el artículo 155 de la Constitución está para ser utilizado

Ah Jordi que no lo hacen???? en TV3 no hacen lo que dices????, si este columnista escribe lo hace bajo su responsabilidad y amparo de la libertad de expresión......menos mal que en CataluÑa no tenéis la manipulación que en el resto de ESPAÑA dices que tienen............por cierto si se aplicase el 155 sería legal, porque lleva el gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña pasándose por el forro la Ley. Tu presidenta Carmen Forcadell si que es un ejemplo de ecuanimidad y democracia....esa si......que pena que el referéndum no se hace para el resto de España os íbamos a mandar a tomar por el c........ eso si previo pago de la factura de lo que realmente habéis robado.......