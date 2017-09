Las graves consecuencias del desafío

Viven del victimismo y de fomentar la crispación, el enfrentamiento y de tensionar la convivencia. Por mucho que a los nacionalistas se llene la boca con democracia, me temo que no sabrían encontrar la palabra democracia ni en el diccionario. No he visto planteamiento más reaccionario, caduco y antidemocrático que lo que pretende el separatismo. Violentar leyes, atropellar la voluntad de ciudadanos que no son de su secta y socavar derechos del resto. Por cierto, que el separatismo que monta en cólera porque la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, pero en su borrador de constitución para consumo interno, en un artículo han calcado el título II de la constitucióon, es decir, la cataluña naciente, sería indivisible. Vaya fariseos los nacionalistas. Van a perder. Porque nos asiste la razón, las leyes, el derecho internacional y la legitimidad democrática.