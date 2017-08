La ley de ruptura catalana: un engendro jurídico que no se sostiene sin la ayuda del Estado

Inglaterra está saliendo de la UE y no creo que le vaya tan mal.



Habrá que ver que pasa con la UE, ya que a pesar de lo dicho, no creo que quieran un aportador neto menos y tener que pagar más por España.



Por otro lado, hay vida fuera de la UE. No por estar fuera las multinacionales dejarán de vender en la UE.



No seamos tan catastrofistas hombre. ¿Te preocupan las multinacionales o los catalanes? A mi me parece que son los españoles los que están más preocupados y con razón, son más inteligentes que sus políticos.