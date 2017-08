Yo sí tengo miedo

Se trata de poner todos los medios posibles para evitar que se produzcan los atentados terroristas. Los BOLARDOS fueron recomendados por la DGP para evitar los atropellos que se estaban dando en muchos paises europeos. No entendemos porque no se pusieron en un lugar como la RAMBLA, despues de que fuera solicitado. Alguien deberia dimitir por no poner todos los medios para asegurar la vida de los ciudadanos.



La captacion de combatientes contra los infieles, se basara en diferentes tecnicas para diferentes circunstancias de los posibles soldados. La primera condicion comun de todos estos individuos es que profesan la religion islamica. La condicion final comun de todos estos individuos es que quieren ser un martir del islam, es decir, cometer un acto de guerra (terrorismo) contra los infieles sin importarle si perecen en el intento, o sacrificandose directamente. En los jovenes que nos ocupan, ademas de la liturgia propia de formacion de un combatiente, deben de haber utilizado en un pricipio DROGAS para formar grupo y haber utilizado la tactica de la clandestinidad para pasar lo mas desapercibido posible. Lo demas es lo comun en todos los adoctrinamientos.