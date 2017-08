Catalunya, "nada va a ser como antes"

Pues se ha demostrado que la polícia catalana, sin ninguna colaboración, ha desarticulado toda la trama y eliminado todos los terrorista, uséase que es totalmente competente. Y cuando salgamos de España podremos estar en la Interpol y nos llegará por fin información sensible que tenemos vetada por los ministros del interior de España desde el 2008 (pero a la Ertzaina no). Y esto no afectará para nada el calendario del Referendum catalán, porqué no tiene nada que ver! (y los que quieren impedir que haya urnas el 1 de Octubre se asemejan más a la "democracia" turca que no a una democracia inglesa o canadiense, por poner 2 ejemplos).