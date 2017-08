Camino hacia el desafío: lo que espera después del 1 de octubre

Deberíamos exigir más rigor en las expresiones que se utilizan por parte de quien se dedica a escribir artículos.



Un párrafo donde se dice: "Veremos si este nuevo filón sobrevenido del rechazo al turismo se mantiene en los mismos términos



que durante este verano en que estalló la fobia a un sector que da de comer a millones de trabajadores.", está incurriendo



en la cantinela interesada y cansina "del sector que da de comer a millones de trabajadores". Como si cada turista que viene a visitarnos trajera un plato de lentejas para que todos los trabajadores del ámbito no mueran de inanición.



El turismo es un sector en el que se emplea a mucha gente (no da trabajo, el trabajo no se da, al igual que el sector no da de comer, el sector paga por el trabajo realizado, y paga muy mal a la gran mayoría de estos trabajadores que se las ven y se las desean para poder comer decentemente con el sueldo que se les paga).



Sería más riguroso decir "del sector del que se obtienen grandes beneficios y que emplea a millones de trabajadores mal pagados, pero que al menos pueden comer caliente de vez en cuando"



Rigor, por favor, rigor sobre todo a quien se supone que esto le "da de comer"