París no escupe a los turistas

Me ha defraudado con su artículo Sr. Encinas, que tendrá que ver que 4 gamberros pinchen las ruedas de un autobús turístico con los independentismos y demás historias, es uno de los periodistas que más sigo en los debates de 24 horas pero me ha decepcionado, creo que ha entrado usted en el club de los catalanofobos como su compañero de tertulias Graciano Palomo el cual no puede disimularlo, mucho tendrán que atacar ustedes a Barcelona para que no vaya el turismo allí pues la prensa de Madrid está deseando llenar los periódicos de titulares contra Barcelona y hundirla pero les va a costar se lo aseguró, soy turista como todo hijo de vecino y de vez en cuando voy a Barcelona y a mi nadie me ha escupido a la cara y he sido bien tratado lo mismo que en Madrid, pero ojo el turismo hay que empezar a controlarlo y poner medidas no sea que muramos de éxito y por supuesto no con violencia, ni cuando eta asesinaba en las campañas de verano he leído tanto ataque en cambio ahora contra Cataluña y Barcelona en especial es vergonzoso, a veces pienso que nos jode que sea una comunidad tan visitada, no soy catalán ni vivo allí pero mal vamos si somos peores nosotros que los radicales de allí y es lo que estoy viendo, si la gallina de los huevos de oro es meter cizaña con titulares para que el turismo extranjero no vaya allí mal vamos y entiendo que todo esto le interesa al PP pues el voto catalanofobo va a él pero que empiece a tener visión de Estado o lo pagaremos todos catalanes y no catalanes que más que políticos parecen críos.