Hablemos de impuestos

Pagar a cambio de qué. Sanidad sobrecargada y con recortes , trabajo precario y temporal , justicia inexistente... por sólo decir algunas cosas. Al Vampiro Montoro y su jefe sólo les puede salvar un milagro económico del que ellos no serán los causantes. Como siempre escondidos , sin dar la cara ni hacer política.



Esperemos que este país no se dirija a una catástrofe aún mayor. Eso no nos lo merecemos los españoles que ya hemos sufrido mucho por culpa de los políticos y sus decisiones. ¡ Ya es hora de que empiecen a pagar todo el daño que han hecho !