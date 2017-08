El turismo ya no es un gran invento, ahora es foco de ataques

Si a estos gamberros los hiciesen pagar daños y perjuicios ocasionados, mas unas multas gordas por gamberros, por cohartar libertades de los demas con violencia etc...



se acababan las estupideces de estos imbéciles. Pero saben que no les va a pasar nada, que lo que se hace llamar jus-ti-cia con ellos no se meten porque los toren y se rien en su cara.